Путин заявил, что надо выявлять каждый случай пыток в тюрьмах

Глава государства назвал подобные случаи "уродливыми явлениями"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах страны. Глава государства назвал подобные случаи "уродливыми явлениями".

"Проблема пыток - как ни неприятно произносить это слово, тем не менее приходится. Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить и выявлять каждый подобный, если они возникают, уродливые явления в нашей пенитенциарной системе, в деятельности правоохранительных, специальных органах", - указал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Обязательно нужно за этим следить, иначе если мы здесь хоть на мгновение что-нибудь упустим, мы будем иметь очень серьезные последствия с точки зрения и единства нашего общества, что чрезвычайно важно, и той самой социальной справедливости", - пояснил Путин. По его мнению, "многое будет смотреться по-другому, самооценка будет совершенно другой, которая не позволит добиваться нужных результатов по очень многим направлениям деятельности и развития.