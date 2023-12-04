В ДНР завершили строительные работы на 3,5 тыс. объектах

На территории региона продолжаются строительство, реконструкция и капремонт объектов питьевого водоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

ДОНЕЦК, 4 декабря. Минстрой РФ завершил работы на 3,5 тыс. строительных объектах в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале ведомства.

"При поддержке всей страны и координации Минстроя России на территории ДНР в 2023 году реализуются 4 829 объектов, в том числе 90 объектов нового строительства. На сегодня реализовано 3 544 объекта", - сказано в распространенном сообщении.

В строительных работах были задействованы 21 168 человек и 1 878 единиц техники. На территории региона также продолжаются строительство, реконструкция и капремонт объектов питьевого водоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в республике завершается подготовка к отопительному сезону. Нормативный запас топлива сформирован. Уже созданы 144 аварийные бригады в составе 821 специалиста и 255 единиц техники.