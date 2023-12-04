Омбудсмен Татарстана заявила о негативном влиянии сериала "Слово пацана" на психику детей

Ирина Волынец отметила, что "жестокость, крайняя агрессия и насилие льются с экрана смартфона на ребенка"

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Сериал "Слово пацана" является деструктивным и оказывает разрушительное воздействие на психику детей и их восприятие мира. Такое мнение ТАСС высказала уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец.

"Мы считаем, что этот сериал имеет очень разрушительное воздействие на наших детей, на их психику, на их представление о мире, является деструктивным. Уже более миллиона скачиваний — это рекордное количество. И несмотря на то, что есть маркировка "18+", дети, тем не менее, достаточно маленькие смотрят его, и родители далеко не всегда в состоянии проследить за тем, где находятся их дети не только физически, но и в информационном плане", - сказала Волынец.

Омбудсмен подчеркнула, особенную тревогу вызывает тот факт, что в разных городах России дети уже выходят на улицы и имитируют самую настоящую сходку между группировками, делятся на группы, которые называют в честь известных в прошлом казанских ОПГ, создают Telegram-каналы, группы в соцсетях. "Есть большие подозрения, что кто-то режиссирует это извне, и дети просто выступают в качестве марионеток", - добавила она.

Ранее детский омбудсмен обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.

По словам Волынец, создатели кинопродукта говорят, что в сериале есть какая-то высокая мораль, что в конце все отрицательные герои обязательно столкнутся с негативными последствиями своих поступков, вплоть до гибели, тем не менее «жестокость, крайняя агрессия и насилие уже сейчас льются с экрана смартфона на ребенка». «Особенно удручает, что фильм снят на государственные деньги частично», - добавила она.

Ранее сериал раскритиковал глава Татарстана Рустам Минниханов, отметив, что подобные фильмы не соответствуют политике, которую сегодня проводят власти.

Режиссером сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выступил Жора Крыжовников. Премьерные серии вышли в онлайн-кинотеатрах 9 ноября. Проект рассказывает о молодежных преступных группировках на фоне перестройки. В проекте снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Сергей Бурунов и др.