Экспозиции Музея Победы и Дарвиновского музея стали лауреатами премии "Путеводная звезда"

Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что экспозиции-лауреаты были определены посредством голосования жителей Москвы в проекте "Активный гражданин"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экспозиции Дарвиновского музея и Музея Победы стали лауреатами ежегодной премии правительства Москвы в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда - 2023". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В номинации "Московские впечатления: выставки" горожане выбрали экспозицию Государственного Дарвиновского музея. <...> А в номинации "Московские впечатления: экскурсии, развлечения" - экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы", - рассказал мэр.

Он отметил, что экспозиция Дарвиновского музея посвящена истории становления теории эволюции и разнообразию жизни на Земле. В экспозиции "Подвиг народа" Музея Победы запечатлены подвиги рабочих, ученых, деятелей культуры и медиков в годы Великой Отечественной войны.

Собянин подчеркнул, что экспозиции-лауреаты были определены посредством голосования жителей Москвы в проекте "Активный гражданин".

Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов, в арсенале которого 26 авторских маршрутов. За этот год он провел по городу больше 350 экскурсий.

Всего в конкурсе было 22 номинации, среди которых "Лучший отель для семейного отдыха", "Лучшее туристическое СМИ", "Лучшая московская кондитерская".

Премия "Путеводная звезда" учреждена правительством Москвы в 1999 году с целью повышения туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются московские отели, туристические компании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты.