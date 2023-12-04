В аэропорту Мюнхена приостановили прием и вылет рейсов из-за ледяного дождя

Представитель воздушного порта сообщил, что всего отменят минимум 150 вылетов и 160 прилетов

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Мюнхена не будет принимать и отправлять рейсы в первой половине вторника. Об этом сообщил представитель воздушной гавани.

Причина - ледяной дождь, который прогнозируют на утро в баварской столице и ее окрестностях. В штатном режиме рейсы будут обслуживаться с 12:00 (14:00 мск). "Будут отменены минимум 150 вылетов и 160 прилетов", - говорится в сообщении.

Работа аэропорта осложнена на протяжении последних нескольких дней. К примеру, в пятницу, субботу и воскресенье было отменено порядка 1 000 рейсов из-за сильных снегопадов.