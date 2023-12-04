В Дагестане открыли детскую школу безопасности дорожного движения

Проект реализуется еще в 12 городах России

МАХАЧКАЛА, 4 декабря./ТАСС/. Детскую школу безопасности дорожного движения открыли в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

"Одна из первых школ "Безопасность в движении" открылась сегодня Дагестане. Обучение будет проходить на базе подведомственной Минобрнауки республиканской детско-юношеской автошколы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется в 12 городах России.

"Учащиеся школы узнают не только правила дорожного движения, но и научатся ездить на велосипедах и самокатах. Кроме того, программа включает изучение устройства транспорта. В период с 1 декабря по 30 июня 2024 года запланировано проведение мастер-классов для детей 7-16 лет. Проект реализуется в 12 городах России: Москве, Омске, Ярославле, Чите, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Оренбурге, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Калининграде и Махачкале. Записаться в школу можно на сайте "Движения Первых", - добавили в пресс-службе.