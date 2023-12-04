Путин призвал оградить учителей от давления в информационном пространстве

Президент согласился, что это очень важная, но тонкая тема, "подлежащая регулированию современными способами"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым оградить учителей от неправомерного вмешательства в их жизнь в информационном пространстве, однако он предупредил, что одними окликами проблему не решить.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека к главе государства обратилась уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, которая подняла проблему дискредитации преподавателей в информационном пространстве.

Глава государства согласился, что это очень важная, но тонкая тема, "подлежащая регулированию современными способами". "Только окриками и только запретами здесь ничего не решить", - уверен он.

При этом президент убежден: "Точно совершенно учителей нам нужно оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве".

Глава государства считает необходимым "подумать над этим и принять соответствующие решения, которые будут менять ситуацию к лучшему с точки зрения защиты прав учителей".

Путин признался, что для него стали неожиданными слова Смороды о большой загруженности педагогов необходимостью вести отчетность. "Все, что связано с информатизацией, работа педагога, было направлено на то, чтобы разгрузить учителя, дебюрократизировать его работу, а вы говорите о принудительной информатизации, это очень странно и даже неожиданно для меня - такой формальный подход к информатизации", - заметил президент. Он пообещал, что обсудить эту тему с министром просвещения Сергеем Кравцовым.