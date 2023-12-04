Захарова отдала предпочтение имени Маша для новорожденной панды в Москве

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "раз есть медведи, должна быть и Маша"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала москвичей внести свою лепту в развитие российско-китайской дружбы и принять активное участие в голосовании по выбору имени для маленькой панды из Московского зоопарка. Дипломат рассказала, что в предложенном списке ее фаворит - имя Маша.

"У каждого москвича появилась возможность внести свою лепту в развитие российско-китайских отношений - выбрать имя для родившейся в московском зоопарке панды. Как вы знаете, родители пока еще безымянной малышки - Жуи и Диндин - находятся в Москве в соответствии с двусторонним договором аренды. Их потомство тоже должно вернуться в Китай. А вот с каким именем, зависит от выбора москвичей", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что ее "фаворит в представленном списке" - имя Маша. "Раз есть медведи, должна быть и Маша "- отметила она.