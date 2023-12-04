Путин допустил, что в проблеме бездомных отчасти виновато общество

Президент отметил, что такие люди нуждаются в особом внимании

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вина за то, что некоторые люди остаются на улице и без работы, зачастую лежит не только на них самих, но и на обществе. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Так он отреагировал на идею Ольги Демичевой - президента организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" - предоставлять полный объем необходимой медицинской помощи даже тем гражданам РФ, у которых нет документов. По ее словам, уже есть положительный опыт Тюменской области, где позволили получать медпомощь всем нуждающимся в ней бездомным.

"Тема, которую вы подняли, очень чувствительная. Люди, которые в силу различных обстоятельств - сейчас не буду говорить, в силу чего, - оказались на улице, без места постоянного проживания, часто без работы, конечно, нуждаются в особом внимании со стороны общества. Ведь, наверное, в том, что с каждым человеком произошло, - значительная доля их вины, но и общества в целом. Значит, [общество] такое, которое допускает, что появляются такие люди", - отреагировал президент.

И если уж так случилось, продолжил он, то всем нужно подумать, как можно максимально исправить эту ситуацию. "Давайте посмотрим, что это за опыт Тюменской области, вместе подумаем над тем, что и как можно применить и тиражировать на всю страну", - заключил Путин.