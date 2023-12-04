Путин заявил о сокращении числа содержащихся под стражей обвиняемых в РФ на 10%

При этом время ареста бывает слишком большим, что недопустимо, отметил президент

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число лиц, содержащихся под стражей в РФ, сократилось на 10%. При этом время ареста бывает слишком большим, что недопустимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Количество людей, содержащихся под стражей, уменьшилось процентов на 10. А избрание других мер пресечения увеличилось процентов на 11 за последнее время. Этот процесс идет", - сказал он после выступления журналиста Евы Меркачевой, обратившей внимание главы государства на большое число заключенных и длительные сроки заключения под стражей. По словам Путина, подписка о невыезде применяется широко.

"Я вижу, что очень часто, к сожалению, время содержания под стражей слишком большое. Оно вообще неприемлемое. Мы не можем считать, что все вопросы решены", - отметил президент. При этом он указал, что "надо, чтобы не как-то расследовали, а быстро и качественно".