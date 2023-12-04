Президенту РФ подарили портрет "Москва. Кремль. Путин" от девочки из ЛНР

Путин передал 11-летней Ксюше наилучшие пожелания

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека получил портрет, написанный девочкой из Луганской Народной Республики. 11-летняя Ксюша страдает спинальной мышечной атрофией, при этом хорошо рисует.

Картину главе государства вручила Ольга Демичева - президент организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Она рассказала, что Ксюша была первым ребенком Донбасса, получившим помощь фонда "Круг добра", поддерживающего детей с тяжелыми заболеваниями.

"Посмотрите, пожалуйста, Владимир Владимирович, она нарисовала и назвала этот рисунок "Москва. Кремль. Путин". Я передам его через службу протокола для вас. Не могла отказать ей в этой просьбе", - обратилась Демичева к главе государства.

"Ксюше передайте самые наилучшие пожелания. Пусть поправляется. Ей спасибо большое за этот подарок", - отреагировал Путин.