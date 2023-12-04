Путин считает, что нельзя бездумно либерализовать законы по борьбе с оборотом наркотиков

При этом президент России отметил, что необходимо совершенствовать правоприменительную практику

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не поддержал идею либерализации законодательства в области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По его мнению, нужно внимательно анализировать правоприменительную практику и совершенствовать ее, но бездумно сокращать сроки наказания за такие преступления нельзя.

"По поводу наркотиков: тоже тонкий вопрос. Я знаю, что у нас тюремное население так называемое, наверное, сейчас уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно безусловно что-то совершенствовать", - сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Если бы мы спросили сейчас родителей, которые потеряли своих детей из-за злоупотребления наркотиков и сказали бы, что мы хотим снизить планку ответственности для тех, кого они считают виноватыми в гибели своих детей, то они бы, наверное, нас с вами не похвалили", - подчеркнул Путин.

Тем не менее, по словам российского лидера, "нужно внимательно смотреть за тем, что в этой сфере происходит, внимательно анализировать, где ужесточение наказание ведет к снижению преступности, а где оно является запредельным и не выполняет своих функций". "Надо проанализировать внимательно, со специалистами", - заключил Путин.