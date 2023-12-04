В СПЧ заявили о росте числа волонтеров, готовых помогать людям в Донбассе

Член совета Марина Ахмедова отметила, что речь идет о "десятках тысяч" человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число волонтеров, которые готовы помогать людям в Донбассе, со временем только растет. Таким наблюдением поделилась на встрече Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с президентом РФ Владимиром Путиным член совета Марина Ахмедова.

"Я говорю: мы сделали, мы организовали, но имею я в виду очень немаленькую группу людей - это наши волонтеры, действительно десятки тысяч человек. СВО идет уже почти два года, и я очень переживала о том, что сейчас, в 2023 году, люди подустанут и перестанут помогать нам, и те люди, которые уже на нас рассчитывают, останутся без помощи. Но, на удивление, к помощи стало присоединяться еще больше людей, сбор сейчас еще больше", - сказала Ахмедова.

По ее словам, это можно объяснить тем, что в феврале 2022 года не все могли составить полное представление о происходящем. За два года люди наблюдали, делали выводы и подключались к помощи.

"Малые дела имеют огромное значение для всего нашего народа. Спасибо вам большое и всем тем, кто занимается этой деятельностью", - сказал президент, выслушав Ахмедову.