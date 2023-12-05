Голос Юрия Левитана синтезируют в год его 110-летия

Для обучения модели используют архив записей из Госфильмофонда

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Компания "Наносемантика" создаст голосовую модель известного советского диктора и народного артиста СССР Юрия Левитана по предложению его правнука. Проект представят в 2024 году - 110-м со дня рождения легендарного диктора, сообщили ТАСС в "Наносемантике".

Команда ставит задачу увековечить в цифровом формате голос Левитана, который объявлял о важнейших событиях XX века, в том числе новость о начале Великой Отечественной войны и о Победе в ней Советского Союза. Изначальная идея принадлежит Артуру Левитану-Сударикову - правнуку диктора, который также попросил открыть разработчикам доступ к аудиоматериалам, хранящимся в музее Левитана во Владимире. Пока для обучения модели будет использован крупный архив записей из Госфильмофонда.

"Наносемантика" уже занимается разработкой первой версии голосовой модели. В то же время компания отмечает сложность задачи - ей предстоит синтезировать узнаваемый тембр голоса с помощью аудиозаписей с разным уровнем качества. И все же команде удалось убрать 80% лишних дефектов, заверил глава "Наносемантики" Станислав Ашманов, отметив, что в голосовую модель добавлены фоновые шумы, "чтобы записи звучали одинаково приятно, узнаваемо и при этом не теряли звучание той эпохи".

Голосовая модель, возможно, будет в открытом доступе - такой вариант обсуждается среди участников проекта. Ее также могут интегрировать с генеративными технологиями. Голос Левитана, как уже известно, будет доступен в приложении "Ударения". Релиз намечен на 2024 год.

Юрий Левитан (1914-1983) - советский диктор, народный артист СССР (1980). Диктор Всесоюзного радио и Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (1931-1983). В годы Великой Отечественной войны читал по радио сводки Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего и другие сообщения.