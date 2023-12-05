Палестинский Красный Полумесяц сообщил о потери связи с бригадами в секторе Газа

Израиль в четвертый раз с начала конфликта полностью отключил проводную и сотовую телефонную связь и интернет, указали в организации

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) не может связаться со своим штабом и бригадами в секторе Газа из-за отключения Израилем телефонной связи и интернета в анклаве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице организации в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы полностью потеряли связь с оперативным штабом в секторе Газа и со всеми работающими там бригадами из-за того, что оккупационные (имеется в виду израильские - прим. ТАСС) власти в четвертый раз с начала агрессии полностью отключили проводную и сотовую телефонную связь и интернет", - отмечается в нем.

В организации обеспокоены, что медицинские бригады не смогут оказать срочную помощь раненым. Перебои, добавили в PRCS, затронули центральную диспетчерскую и затрудняют прибытие машин скорой помощи к пострадавшим.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила палестинское радикальное движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.