Спецборт МЧС приземлился в Москве с еще 120 эвакуируемыми из Газы россиянами

Среди них 30 детей, сообщил директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей на родину, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко уточнил, что среди эвакуируемых 30 детей.

"Прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Межведомственным оперативным штабом организована работа по их доставке к местам дальнейшего проживания. Эвакуированные обеспечиваются теплой одеждой и предметами первой необходимости. Для нуждающихся развернуты пункты временного размещения в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Московской, Калужской и Липецкой областях", - сказал он.

Ранее оперативная группа МЧС России в Египте продолжила работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах", пункт пропуска пересекли еще 133 и члены их семей.

Накануне представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Эвакуация проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий.

Авиация МЧС России с начала эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта выполнила уже девять рейсов. Спецбортами ведомства в Россию доставлен 881 человек.