Вылеты трех рейсов из Петропавловска-Камчатского задержали по метеоусловиям

Несколько районов Камчатки оказались в зоне влияния Охотоморского циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Вылеты трех рейсов местных авиалиний из Петропавловска-Камчатского задержаны из-за непогоды в аэропортах назначения, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

"Задержаны вылеты рейсов в Тиличики, Усть-Камчатска и Никольского", - следует из данных на онлайн-табло.

В зоне влияния Охотоморского циклона несколько районов Камчатки оказались ночью во вторник. Он принесет в населенные пункты метель, мокрый снег и ветер порывами до 20 м/с. Непогода задержится на полуострове до 6 декабря. При этом погоду в районах на юге края, в том числе в Петропавловске-Камчатском, циклон не испортит.