В МВД сообщили о сокращении числа лиц, принятых в гражданство РФ за 10 месяцев

Число предоставленных услуг по выдаче и замене внутренних паспортов возросло на 30,3%, отметили в ведомстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Количество лиц, принятых в российское гражданство за 10 месяцев 2023 года, сократилось почти на 50%. Как объяснили в МВД России, это связано с упрощением процедуры по приобретению гражданства РФ для граждан Украины и получением российского гражданства населением новых территорий.

В ведомстве отметили, что в связи с упрощением процедуры по приобретению российского гражданства для граждан Украины и работы по документированию граждан на новых территориях, количество предоставленных государственных услуг по рассмотрению ходатайств о признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища в России снизилось на 93,8% (5,9 тыс.). "По этой же причине на 46,6% (317,8 тыс.) снизилось количество лиц, принятых в российское гражданство на основании положений федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве РФ", - добавили в министерстве.

Согласно данным МВД РФ, в январе-октябре 2022 года российское гражданство получили 595,3 тыс. человек, за десять месяцев 2021 года - 609,9 тысячи. Весной 2022 году в ведомстве сообщали, что граждане Украины за первый квартал чаще остальных получали российское гражданство.

Вместе с тем, в министерстве отметили, что число предоставленных государственных услуг по выдаче и замене внутренних паспортов увеличилось на 30,3% (с 6,2 млн до 8 млн). Это обусловлено выдачей основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, добавили в МВД.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. 11 июля 2022 года указом главы государства упрощенный порядок получения гражданства РФ распространен на всех жителей Украины. Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой ранее отмечал, что для граждан, прибывших с территории Украины, создан беспрецедентно комфортный миграционный режим в РФ и в отношении них принимаются исключительные меры гуманитарного характера.