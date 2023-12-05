На Камчатке намерены создать резервные каналы связи

По словам главы региона Владимира Солодова, реализация этого проекта займет несколько лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Резервные каналы связи будут созданы на Камчатке из-за участившихся на полуострове перебоев с подключением к сети. В последний из таких инцидентов 15 ноября абоненты в регионе остались без мобильной связи и возможности выхода в интернет более чем на 12 часов, сообщается на сайте краевого правительства.

"Понятно, что операторам необходимо время для переподключения с волоконно-оптической линии связи на спутник [во время повреждений на ВОЛС - прим ТАСС]. Но в сложившейся ситуации это происходило слишком долго. Кроме того, жители не были проинформированы об этом путем рассылки сообщений. Данный вопрос необходимо проработать также [в региональном] министерстве ЧС. <…> . К сожалению, с определенной регулярностью такие ситуации происходят и необходимо провести работу над ошибками. Также прошу продолжить работу по подготовке резервных каналов связи. Это большой проект, реализация которого займет несколько лет, но он должен быть в числе приоритетных", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

По мнению губернатора Камчатки, после обрыва оптоволоконного кабеля 15 ноября услуги мобильной связи абонентам не были предоставлены на должном уровне. Это было связано с необходимостью перевода оборудования ВОЛС на спутниковые каналы связи.