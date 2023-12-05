В пригороде Магадана из-за морозов объявили свободное посещение школ

Это касается учащихся из Сокола и Уптара

ТАСС, 5 декабря. Учащимся пригородных поселков Магадана разрешили посещать школу в свободном режиме 5 декабря. Об этом сообщил мэр Магадана Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 5 декабря, в связи с низкими температурами на улице в школах Сокола и Уптара установлен особый режим работы для учащихся 1-11-х классов. Решение о посещении занятий принимают родители, но необходимо известить классного руководителя", - отметил мэр.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, температура воздуха в Магаданской области опустится до минус 49 градусов.