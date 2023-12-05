Эксперт рассказал, кому опасно находиться на морозе

Наиболее негативное влияние холод оказывает на людей с гипертонической болезнью и с артериальной гипертензией, сообщил сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мороз негативно влияет на состояние людей, страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тяжелее всего при такой погоде приходится тем, кому диагностировали гипертоническую болезнь, сообщил ТАСС сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и врач общей практики Владимир Хорошев.

"Наиболее негативное влияние мороз оказывает на людей с гипертонической болезнью, с артериальной гипертензией. Для людей с такой болезнью это особенно неблагополучное время", - сказал врач, уточнив, что холода также негативно влияют на самочувствие людей с проявлениями транзиторной ишемической атаки и тех, кто перенес инфаркт.

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями специалист рекомендовал в зимний период в случае необходимости уборки снега не спешить, делать перерывы после каждых трех-четырех минут работы и внимательно следить за своим самочувствием. "Если человек почувствовал даже незначительную усталость, то это уже сигнал об опасности", - обратил внимание хирург.

Хорошев также посоветовал людям из группы риска не подниматься пешком по эскалатору. "Не нужно ретиво подниматься вверх по эскалатору. Момент, когда человек поднимается на эскалаторе, является неким адаптационным периодом. Когда из духоты метро мы поднимаемся в подземный переход - это уже ощутимая разница в температуре", - добавил эксперт, отметив, что перед выходом на улицу стоит постоять в переходе две-три минуты, адаптироваться и сделать несколько глубоких вдохов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что морозы до 17-20 градусов прогнозируются в Москве на этой неделе. По его словам, такой холодной погоды в этот период еще не было в XXI веке.

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