Обучение в школах Якутска перевели на дистанционный режим из-за морозов

По состоянию на 00:00 мск в 14 пунктах наблюдения по Якутии наблюдается температура минус 50 градусов и ниже

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Все школы Якутска переведены на дистанционное обучение из-за сильных морозов. Температура по состоянию на 06:00 (00:00 мск) понизилась в городе до минус 49 градусов при ветре 1 м/с, сообщили в управлении образования города.

"Актированный день для обучающихся 9-х, 10-х, 11-х классов. <…> В актированный день организуется обучение с использованием дистанционных технологий", - уточняется в Telegram-канале управления.

В данный момент ученики 1-8-х классов школ Якутска находятся на дистанционном обучении до 8 декабря в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Из-за холодов на дистанционный режим также перевели старшеклассников.

Морозы ниже минус 45 градусов пришли в Якутск в начале недели. В городе стоит плотный туман. В аэропорту Якутска метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет от 100 м до 450 м. Расписание рейсов корректируется в зависимости от погодных условий.

По состоянию на 06:00 (00:00 мск) температура минус 50 градусов и ниже наблюдается по Якутии в 14 пунктах наблюдения. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), самая низкая температура зафиксирована в Оймяконе - минус 57 градусов. Госавтоинспекция призывает автомобилистов перед выездом проверять техническое состояние ТС, иметь при себе теплую одежду, спички или зажигалку для возможности развести огонь и заряженные средства связи, а также информировать близких о маршруте движения.