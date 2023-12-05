ВОЗ указала, что наступление ЦАХАЛ на Хан-Юнис лишит тысячи людей доступа к медпомощи

Особенно это касается комплекса "Насер" и Европейской больницы Газы, отметили в организации

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Проведение Армией обороны Израиля наземных операций на юге сектора Газа лишит тысячи людей доступа к медицинскому обслуживанию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Активизация наземных военных операций на юге Газы, особенно в Хан-Юнисе, вероятно, лишит тысячи людей доступа к медицинскому обслуживанию. Особенно это касается медицинского комплекса "Насер" и Европейской больницы Газы, двух главных стационарных медицинских учреждений на юге Газы", - указывается в тексте.

Как отмечает ВОЗ, внутренне перемещенными лицами стали около 1,9 млн человек, или почти 80% населения палестинского анклава.

В понедельник израильское военное командование потребовало от жителей города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа, эвакуироваться в окрестности Рафаха на границе с Египтом. Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри заявил, что дорога Салах-эд-Дин, которая связывает северные и южные районы анклава, более не является безопасной и превратилась в зону боевых действий.