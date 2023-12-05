Климатологи сообщили о росте выбросов СО2, связанных со сжиганием топлива

При этом общий объем загрязняющих веществ остался на уровне 2022 года, что говорит о позитивных изменениях в характере природопользования, сообщили в британском университете Эксетера

ТАСС, 5 декабря. Международный коллектив климатологов из проекта Global Carbon Budget пришел к выводу, что объем выбросов СО2, связанных со сжиганием ископаемого топлива, вырос в 2023 году на 1,1%. Однако при этом их общий объем остался примерно таким же, как в 2022 году - около 40,9 млрд тонн. Об этом сообщила пресс-служба британского университета Эксетера.

"Полученные нами оценки указывают на то, что предпринимаемые человечеством усилия не являются достаточно широкими или глубокими для того, чтобы объем выбросов начал быстро двигаться на глобальном уровне в сторону "глобального нуля". Тем не менее, есть и позитивные тренды, связанные с сокращением некоторых типов выбросов. Это говорит о ненулевом эффекте от уже принятых мер, нацеленных на борьбу с изменением климата", - заявила профессор университета Восточной Англии Коринн Ле Кере, чьи слова приводит пресс-служба университета Эксетера.

Профессор Ле Кере и ее коллеги по Global Carbon Budge пришли к такому выводу при подготовке нового годового отчета. В рамках проекта свыше 100 ведущих климатологов мира ведут наблюдения за тем, как меняется ежегодный объем выбросов, как много парниковых газов еще может выделить человечество в атмосферу и при этом замедлить глобальное потепление в ближайшие десятилетия и столетия.

В этом году, как показывают проведенные учеными расчеты, объем выбросов углекислого газа, связанных со сжиганием ископаемого топлива, вырастет примерно на 1,1% по сравнению с 2022 годом, в результате чего этот показатель достигнет отметки в 36,8 млрд тонн. При этом общий объем загрязняющих веществ останется на уровне 2022 года - около 40,9 млрд тонн, что связано с позитивными изменениями в характере природопользования.

Несмотря на стагнацию уровня выбросов на глобальном уровне, этот показатель сильно поменялся в разрезе отдельных стран. В частности, выбросы СО2 в Индии и Китае за год выросли на 8,2% и 4%, тогда как в США и в странах ЕС они упали на 3% и 7,4%. Значительно увеличились выбросы углекислого газа из-за возгораний, что связано с серией крупных лесных пожаров в Канаде, уничтоживших около 5% лесного покрова страны в марте - октябре 2023 года.

"Собранные нами данные говорят в пользу того, что мы, по всей видимости, не сможем избежать повышения средних температур на Земле на 1,5 градуса Цельсия и более, что было одной из двух главных целей Парижского соглашения по климату. Более того, участникам текущей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) нужно будет совместно согласиться на быстрое сокращение выбросов для того, чтобы у нас оставались шансы на удержание потепления на отметке в два градуса" - подытожил профессор университета Эксетера Пьер Фридлингштайн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.