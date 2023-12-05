В Анадыре персоналу магазинов рекомендовали соблюдать масочный режим

Это связано с подъемом уровня заболеваемости коронавирусом, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора

ТАСС, 5 декабря. Соблюдение масочного режима рекомендовано для персонала торговых сетей в Анадыре в связи с увеличением на Чукотке количества заболевших коронавирусом.

Об этом сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"Нашими специалистами рекомендовано владельцам торговых сетей обеспечить использование масочного режима всему персоналу торговых объектов в городском округе Анадырь. Это связано с подъемом уровня заболеваемости коронавирусом", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что COVID-19 за последнюю неделю лабораторно подтвержден у 38 жителей региона, большинство случаев выявлено в Анадыре. В округ доставлено около 1 тыс. доз вакцины "Конвасэл". Всего с начала пандемии инфекция подтверждена у 7,8 тыс. жителей Чукотки, 49 из них умерли.