Палестинский оператор сообщил, что на севере сектора Газа полностью пропала связь

По информации компании Paltel, речь идет о полном прекращении оказания услуг ввиду "повреждений ключевых компонентов сети"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила об отключении всех видов связи в северной части сектора Газа из-за выхода из строя инфраструктуры сети. Об этом сообщило израильское издание Yedioth Ahronoth.

По информации Paltel, речь идет о полном прекращении оказания услуг, включая стационарную, а также сотовую связь и интернет, в городе Газа и на всем севере палестинского анклава ввиду "повреждений ключевых компонентов сети".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.