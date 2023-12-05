На Камчатке закрыли более 100 км трассы до национального поселка из-за пурги

Речь идет об участке с 322-го по 435-й км автозимника Анавгай - Палана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Движение по трассе до национального поселка Палана на Камчатке ограничено в связи с метеоусловиями. Там наблюдаются сильные осадки и ветер, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Днем 5 декабря ограничили движение для всех видов транспорта на участке с 322-го по 435-й км автозимника Анавгай - Палана, между селом Воямполка и поселком Палана. Движение закрыли в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками и сильным ветром. Скопления автотранспорта там нет. Информация об открытии участка автозимника будет дана дополнительно", - говорится в распространенном сообщении.

Поселок Палана расположен в 650 км от Петропавловска-Камчатского. В нем живут около 3 тыс. человек, большинство из них относятся к коренным малочисленным народам Дальнего Востока.