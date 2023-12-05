На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда

Сложные погодные условия ожидаются в крае до конца суток 5 ноября, а также ночью и утром 6 ноября

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае на 5 и 6 ноября в связи с прогнозируемыми налипанием мокрого снега и гололедом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня до конца суток, а также ночью и утром 6 ноября в крае, исключая Черноморское побережье, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан следить за оповещениями экстренных служб, обращать внимание на целостность проводов при налипании мокрого снега, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по единому номеру 112.