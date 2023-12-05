В Якутии появился первый региональный бренд в качестве географического указания

Его смогут использовать все члены республиканской общественной организации "Союз кузнецов Республики Саха (Якутия)"

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Якутский нож стал первым в республике региональным брендом, зарегистрированным в качестве географического указания. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Якутский нож - первый региональный бренд, зарегистрированный в качестве географического указания в Республике Саха (Якутия). Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала географическое указание и предоставила исключительные права на его использование. <…> Все члены республиканской общественной организации "Союз кузнецов Республики Саха (Якутия)" теперь имеют право использовать такое географическое указание. Наши кузнецы давно об этом мечтали", - написал Николаев.

Он уточнил, что географическое указание - идентификатор товара, который определяет его происхождение на территории определенного места, а также указывает на уникальные свойства товара. "Это в первую очередь позволит защитить их изделия от контрафакта, ведь изготовленные у нас в Якутии ножи - это гарант качества", - добавил глава региона.

Якутский нож известен за пределами Якутии. До сих пор является традиционным инструментом в охоте, рыбалке и для использования в быту, его ценят за универсальность. Согласно традициям, нож является оберегом для своего хозяина.