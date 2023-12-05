Выплаты в случае гибели участников СВО могут распространить на их еще не родившихся детей

Правительство инициативу поддержало, но в своем отзыве оставило несколько замечаний, пишут "Известия"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили распространить страховые выплаты, полагающиеся в случае гибели участника специальной военной операции (СВО), на их еще не родившихся детей, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, законопроектом предлагается установить особый порядок выделения страховых выплат в случаях, если ребенок уже был зачат, но еще не родился. Детали такого механизма в документе не приводятся. Как пояснил газете первый замруководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин, который выступил одним из авторов законопроекта, документ разработан в целях восстановления справедливости в отношении всех детей погибших участников СВО.

Как уточняют "Известия", сейчас выплаты по страховке в равных долях могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки, приемные родители, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже. Согласно законопроекту, в случае гибели участника СВО его супруга сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка через несколько дней после его рождения.

Правительство эту инициативу поддержало, отмечает издание, однако в своем отзыве оставило несколько замечаний. В частности, в кабмине не согласны с тем, что нововведение затрагивает только детей, зачатых в браке, ведь Семейный кодекс позволяет установить отцовство в судебном порядке. "Тем самым зачатый, но еще не родившийся ребенок может быть признан ребенком застрахованного лица с такими же правами и обязанностями по отношению к родителям и их родственникам, которые имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. С учетом изложенного проектируемое регулирование ограничивает право детей, родители которых не состояли в браке, на получение страховой выплаты", - цитирует газета отзыв правительства.

Президент РФ Владимир Путин в августе 2023 года подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 рубля, при получении инвалидности - более 2,3 млн рублей, инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей - II группы, около 783 тыс. рублей - III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, легкого ранения - около 78 тыс. рублей.