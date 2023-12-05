В Херсонской области сообщили об устранении нехватки учебников

Как сообщила и.о. первого заместителя образования региона Евгения Дементьева, в 2023 году закупили более 101 тыс. экземпляров

ГЕНИЧЕСК, 5 декабря. /ТАСС/. Образовательные учреждения Херсонской области обеспечены необходимой литературой, нехватка около 100 тыс. книг устранена. Об этом сообщила ТАСС и.о. первого заместителя образования Херсонской области Евгения Дементьева.

"Общеобразовательные учреждения Херсонской области на данный момент в полном объеме обеспечены учебной и методической литературой. В этом году было закуплено более 101 тыс. экземпляров", - сказала она.

В министерстве уточнили, что до начала поставок дефицит составлял около 100 тыс. учебников. Дементьева подчеркнула, что устранить нехватку помогло личное участие президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и Министерства просвещения РФ. "Отдельно хочется поблагодарить наши шефы-регионы, благодаря которым фонды школьных библиотек пополнились на 7 тыс. экземпляров художественной литературы", - добавила Дементьева.

В региональном министерстве выразили благодарность Адыгее, Кабардино-Балкарии, Калининградской области, Краснодарскому краю, Мордовии и Рязанской области за помощь.