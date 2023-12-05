В Казахстане изучают ситуацию вокруг сериала "Слово пацана"

Министр просвещения республики Гани Бейсембаев отметил, что выступает против всякого рода насилия

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования Казахстана изучает ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Саясат Нурбек.

"Очень много сейчас информации вокруг этого сериала. Несколько заявлений было сделано и в самой Российской Федерации. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Подключили экспертов из Министерства информации. При необходимости, возможно, какие-то решения будут приняты, но пока большого ажиотажа мы не видим", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли запретить сериал в Казахстане.

В свою очередь министр просвещения республики Гани Бейсембаев отметил, что выступает против всякого рода насилия. "Естественно, никого насилия в школе или таких произведений не должно быть в нашей стране. После изучения экспертами необходимо принять правильное решение", - пояснил он.

При этом оба главы ведомства указали, что не смотрели сериал.

Онлайн-премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоялась 9 ноября. Перед этим проект получил три награды на фестивале онлайн-кинотеатров " Новый сезон" . Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.