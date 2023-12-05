В Екатеринбурге начались всероссийские киберучения

Соревнования проводятся 5-7 декабря при поддержке Министерства цифрового развития Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Первые всероссийские студенческие соревнования по кибербезопасности стартовали в новом кампусе Уральского федерального университета в Новокольцовском районе в Екатеринбурге, участвуют 16 команд - это 75 участников из разных регионов РФ, передает корреспондент ТАСС с открытия мероприятия. Соревнования проводятся 5-7 декабря при поддержке Министерства цифрового развития Свердловской области, эндаумент-фонда УрФУ и сообщества кибербезопасности Ural Cyber Security.

Этот уральский вуз впервые проводит всероссийские студенческие соревнования и конференцию по кибербезопасности - "Киберучения". Они организованы в рамках IT-конгресса и выставки "Форум будущего". Партнеры - Уральский центр систем безопасности, Сбер, разработчик онлайн-сервисов для бизнеса "Контур" и разработчик в области кибербезопасности UDV Group.

"В условиях, когда мы живем в ситуации международных хакерских атак <…>, очень важно, чтобы информационная безопасность выходила на первый план, - сказал журналистам после открытия замгубернатора Дмитрий Ионин. - <…> Очень важно, чтобы ребята могли тренироваться <…>, поэтому создается идеальная модель предприятия, одна команда атакует его, вторая защищает, таким полевым моделированием оттачиваются компетенции".

Механика соревнований необычна: команда Red Team будет пытаться найти уязвимости и нанести вред структуре, а Blue Team займется расследованием инцидента. Жюри наградит победителей. Кроме того, около 200 будущих специалистов сферы кибербезопасности примут участие в образовательных лекториях и воркшопах, будут общаться с представителями крупных IT-компаний России.

Директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков отметил, что такие соревнования обеспечивают дополнительную активность в образовательном процессе и мотивируют к обучению.