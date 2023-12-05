На севере и в центре Хабаровского края ожидаются метель и ветер

Порывы ветра могут достигать 24-29 м/с

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Метель с порывами ветра до 29 м/с прогнозируют на части территории Хабаровского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на информацию дальневосточного Гидрометцентра.

"В связи с активной циклонической деятельностью в Охотском море днем 8 декабря 2023 года на территории Охотского района прогнозируется сильный снег с метелью. Кроме того, ветровая нагрузка увеличится до 18-23 м/с, с порывами до 24-29 м/с. По предварительным прогнозам синоптиков, возможно достижение отметок опасного метеорологического явления", - говорится в сообщении.

Непогода коснется части центральных и северных районов региона. На территории Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов 7 и 8 декабря ожидаются осадки в виде снега, местами сильные. Также усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с. На дорогах возможен снежный накат.

В связи с ухудшением погоды не исключены аварии на объектах ТЭК и ЖКХ. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможна приостановка движения на паромной переправе Ванино - Холмск, соединяющей Сахалин с материком, а также - ограничения в работе авиационного транспорта и обледенение морских судов.

Спасатели направили главам муниципальных образований рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.