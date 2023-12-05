В Госдуме сообщили о проработке вопроса амнистии некоторых женщин, отбывающих наказание

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что эта тема "не только эмоционально правильная, но и требует криминологических оснований"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание, уже прорабатывается. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее", - отметил собеседник агентства.

В понедельник Путин на заседании СПЧ отметил необходимость принятия решения об амнистии "некоторых категорий женщин", находящихся в местах лишения свободы.

В статье 84 Уголовного кодекса РФ указано, что амнистия объявляется Госдумой в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.

Согласно регламенту Госдумы, для объявления амнистии в палату парламента должны быть внесены проекты постановлений о ее объявлении и о порядке применения. Дума рассматривает эти документы в порядке, который установлен для внесения и рассмотрения законопроектов. Указанные постановления принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. Затем они должны быть подписаны председателем палаты парламента и официально опубликованы в порядке и срок, установленные федеральным законом.