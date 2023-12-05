В Таиланде празднуют День отца и чтят память покойного короля Рамы IX

На площади Санам-Луанг у королевского дворца в Бангкоке состоялась церемония раздачи милостыни 189 монахам

БАНГКОК, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Таиланда празднуют День отца и чтят память покойного короля Пумипона Адульядета Великого (Рама IX), который родился 5 декабря 1927 года. Этот день в королевстве является государственным праздником.

На площади Санам-Луанг у королевского дворца в Бангкоке утром состоялась церемония раздачи милостыни 189 монахам, традиционный для местной религиозной культуры сбор подаяний в виде продуктов питания, которые складывают в монашескую чашу под названием бинтхабат. В церемонии приняли участие члены правительства во главе с премьер-министром Сеттхой Тхависином, депутаты и сенаторы парламента Таиланда. Церемонии раздачи милостыни прошли в буддийских храмах по всему королевству.

Местные жители в этот праздник носят футболки, рубашки и блузки желтого цвета, символизирующего в Таиланде понедельник - день, в который родился Рама IX. Многие намерены отметить праздник совершением доброго поступка во славу монарха. Например, принято убирать мусор на пляжах и в парках, сдавать кровь и помогать нуждающимся. Поскольку Таиланд празднует День отца, семьи собираются вместе, чтобы чествовать своих отцов, выражая им свою любовь и признательность.

Тайцы называют Раму IX "Отцом нации - королем королей", считая его истинным моральным ориентиром. Его мудрость, чувство сострадания и непоколебимая приверженность благополучию своего народа снискали глубочайшее уважение у тайцев по всей стране. Несмотря на его уход из жизни в 2016 году, они продолжают ценить усилия Рамы IX в служении на благо страны и хранить добрую память о нем. По всему Таиланду пройдут музыкальные концерты, прославляющие таланты Рамы IX: король играл на аккордеоне, фортепиано, саксофоне. Больше всего он любил джаз. Пумипон Адульядет является автором около 50 композиций, многие из которых популярны в Таиланде и сейчас.

Во время своего правления король Рама IX выступил инициатором многочисленных проектов развития, направленных на улучшение жизни тайцев. Его философия самодостаточности, известная как "Новая теория", поощряла сельские общины проявлять самостоятельность в выращивании сельскохозяйственных культур и управлении ресурсами, что привело к значительным достижениям в искоренении бедности. Наследие Пумипона Адульядета, который снискал славу короля-труженика, продолжает определять траекторию развития Таиланда. Его учения и принципы глубоко укоренились в тайском обществе, вдохновляя людей на совместную работу во имя процветания страны.

Рама IX унаследовал престол 9 июня 1946 года после гибели старшего брата - короля Ананды Махидола (Рама VIII). Он был официально коронован 5 мая 1950 года, а в 1987 году ему был присвоен титул Великий.