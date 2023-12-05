Минстрой сообщил о восстановлении 258 объектов в Северодонецкой агломерации до 2035 года

Мастер-план также предусматривает улучшение окружающей среды

ТАСС, 5 декабря. Почти 260 социальных объектов отремонтируют в Северодонецкой агломерации ЛНР в рамках мастер-плана до 2035 года, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

"В январе текущего года подведомственным Минстрою России ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" был разработан мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, рассчитанный до 2035 года. <…> Так, в Северодонецке планируется к реализации 138 объектов: это восстановление 120 многоквартирных домов (МКД), 18 учреждений соцкультбыта. В Рубежном в планах восстановить 98 МКД и один социальный объект. В Лисичанске планируем сдать в эксплуатацию 21 объект: 20 многоквартирных домов и один социальный объект", - сказал министр в интервью Запорожскому агентству новостей.

Мастер-план по восстановлению также рассчитан на улучшение окружающей среды Северодонецкой агломерации. "Например, в городе Северодонецке будут созданы парки вблизи озер Чистое и Парковое, в Лисичанске - парк площадью около 35 га, в Рубежном - парк площадью более 10 га", - отметил Файзуллин.

Населенные пункты, относящиеся к Северодонецкой агломерации, были освобождены от ВСУ летом 2022 года. Там значительно пострадала гражданская инфраструктура, включая системы водо-, электро- и газоснабжения.