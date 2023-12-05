В Москве заработал новый комплекс инфекционной больницы №1

Лечение в учреждении могут одновременно проходить около 1 тыс. пациентов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новый комплекс инфекционной клинической больницы №1, построенный в Москве за несколько лет на месте старых корпусов, открыл свои двери для пациентов, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Крупнейшая в стране инфекционная клиническая больница №1 приняла первых пациентов. С ее открытием мы полностью завершили модернизацию инфекционной службы города - важнейший этап формирования нового медицинского каркаса столицы. Врачи отмечают своевременность запуска больницы именно сейчас, в традиционный для инфекционных заболеваний зимний сезон", - написал мэр.

Новый комплекс ИКБ №1 построили с нуля. Учреждение оснащено передовым оборудованием, мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение могут проходить одновременно около 1 тыс. пациентов. В больнице есть обособленные блоки для оказания медпомощи взрослым и детям, отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, клиническая лаборатория, где можно будет проводить до 15 тыс. исследований в сутки, уникальный гепатологический центр с дневным стационаром.

Собянин добавил, что скоро там заработают четыре современные операционные, инфекционная акушерско-гинекологическая служба, где мамы и дети смогут получать лечение в одном месте без транспортировки в другие стационары.