В Благовещенске провели подготовку к возведению российско-китайского понтонного моста

Его планируют ввести в эксплуатацию во второй половине декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Подготовку к возведению грузопассажирского понтонного моста через Амур, который соединит Благовещенск и китайский Хэйхэ, провели в Амурской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

"Понтонный мост соединит два речных пункта пропуска Благовещенск и Хэйхэ. На российской территории строители провели подготовку к возведению понтонного мостового сооружения. На сегодняшний день все баржи выведены на исходную позицию", - говорится в сообщении.

После образования ледостава их установят и стыкуют с китайской частью мостового перехода. Понтонный мост планируют ввести в эксплуатацию во второй половине декабря.

"На нашей территории наплавные средства подготовлены. В настоящее время ширина полыньи в месте установки наплавного моста более 70 м, имеет устойчивую динамику к сужению. С нашей стороны русло реки глубже, поэтому промерзание на российской части реки наступает значительно позже китайской. По мере промерзания будет выполнен монтаж и вмораживание конструкций в лед", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Светланы Поповой.

4 ноября гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за образующихся массивных ледяных торосов на поверхности реки Амур суда на воздушной подушке не смогли в полной мере перевозить пассажиров, возникли большие очереди в пункте пропуска. Поэтому было принято решение построить грузопассажирский понтонный мост. Для пассажирских перевозок подготовлено три автобуса. Разработана схема движения транспортных средств и обслуживания пассажиров в смешанном пункте пропуска.