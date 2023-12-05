В Забайкалье выплатили компенсации всем пострадавшим от паводков 2021-2022 годов

Компенсации получили 160 семей для приобретения нового жилья и 81 семья на проведение капитального ремонта

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства Забайкальского края завершило перечисление компенсаций жителям региона, пострадавшим от паводков 2021-2022 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Всего из федерального бюджета поступило 541,9 млн рублей. Выплаты произведены всем семьям, кроме двух в связи с отсутствием такой потребности у семей", - сообщил вице-премьер краевого правительства Игорь Дубровин.

Деньги на выплаты были выделены по поручению президента Владимира Путина. Компенсации получили 160 семей для приобретения нового жилья и 81 семья на проведение капитального ремонта.

Из-за масштабных паводков в 2021 году в Забайкальском крае пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, общая сумма ущерба составила 5,9 млрд рублей. Некоторые пострадавшие не могли получить компенсации из-за проблем с документами или оформлением жилья. Им приходилось обращаться в суды, чтобы добиться выплат. После этого были составлены списки граждан, имеющих право на получение выплаты на приобретение нового жилья. Губернатор Забайкалья Александр Осипов 6 ноября во время "Прямого разговора" заявил, что все средства будут выплачены пострадавшим до конца года.