Матвиенко поздравила жителей Волгоградской области с Днем образования региона

Спикер подчеркнула, что область является одним из стабильных в социально-экономическом отношении субъектов России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, председателя облдумы Александра Блошкина и всех жителей региона с Днем образования области. Спикер подчеркнула, что область является одним из стабильных в социально-экономическом отношении регионов России.

"Поздравляю вас и всех жителей Волгоградской области с Днем образования Волгоградской области. Волгоградская область является одним из стабильных в социально-экономическом отношении регионов нашей страны, обладает значительным индустриальным и инновационным потенциалом. В регионе сформирован многоотраслевой промышленный комплекс, функционируют крупные сельскохозяйственные, металлургические и машиностроительные предприятия", - говорится в телеграмме, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Матвиенко добавила, что регион реализует перспективные проекты в разных сферах, модернизирует транспортную и инженерную инфраструктуры, создает необходимые для эффективного ведения предпринимательской деятельности условия, внедряет механизмы стимулирования инвестиционной активности.

Председатель Совета Федерации отметила, что именно на волгоградской земле не раз происходили поворотные для государства события. Так, в 2023 году отмечалось 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. По ее словам, сегодня монументальная Родина-мать, Дом Павлова, Мельница Гергардта служат свидетельствами мужества и героизма наших предков, символом их бессмертного подвига.

"Уверена, что жители Волгоградской области сделают все возможное для сохранения ее историко-культурного наследия и природных богатств, приумножат славные ратные и трудовые традиции, достойно продолжат дело старших поколений. Пусть их начинания на благо родного региона всегда будут успешными", - резюмировала Матвиенко, пожелав волгоградцам новых свершений и достижения намеченных целей.

Сталинградская (с 1961 года - Волгоградская) область была образована из Сталинградского края 5 декабря 1936 года.