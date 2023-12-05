В ГД внесли законопроект об увеличении стажа для начисления страховой пенсии родителям

Согласно документу, предлагается увеличить с 1,5 до 3 лет период ухода за ребенком, засчитываемый в страховой стаж матери или отца для последующего получения страховой пенсии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым вносит на рассмотрение палаты законопроект об увеличении периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж, с 1,5 до 3 лет. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения вносятся в закон "О страховых пенсиях". Так, предлагается увеличить с 1,5 до 3 лет период ухода за ребенком, засчитываемый в страховой стаж матери или отца для последующего получения страховой пенсии.

Как пояснил в беседе с ТАСС Миронов, из-за того, что в "России число ясельных групп для детей младше 1,5 года ничтожно мало, женщины с малолетними детьми не могут трудоустроиться, они вынуждены сидеть дома с детьми до 3 лет, и это время не засчитывается в их трудовой стаж". "Это абсолютно неправильно, и мы считаем, что максимальный стаж для начисления пенсии необходимо увеличить в два раза", - добавил он.

"Указанная новелла законопроекта защитит таких граждан и предоставит им дополнительные гарантии на зачет такого времени в период страхового стажа для последующего получения страховой пенсии", - убеждены разработчики проекта.