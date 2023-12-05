При облдуме Колымы создадут рабочую группу для решения экологических проблем

Среди ближайших задач председатель эколого-туристического совета Александр Нестерович назвал уточнение границ и актуализацию сведений об ООПТ

ТАСС, 5 декабря. Рабочая группа будет создана в Магаданской областной думе для решения экологических проблем - в регионе не ведется учет животных, подлежащих охоте, а деятельность горнорудных компаний наносит вред долинам, сообщил ТАСС депутат думы, председатель эколого-туристического совета Александр Нестерович.

Решение о создании рабочей группы принято на заседании эколого-туристического совета при парламенте региона, которое впервые прошло на выезде - в институте биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН.

"Институт готов совместно с органами законодательной и исполнительной власти формировать программы, направленные на развитие Магаданской области. Как выяснилось, многие вещи публично не озвучивались, все работали самостоятельно. Выявили ряд проблем. В итоге мы решили сформировать план мероприятий, а также рабочую группу, которая будет отрабатывать прозвучавшие предложения", - рассказал Нестерович.

В числе ближайших задач - уточнение границ и актуализация сведений об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), развитие туристического потенциала в этих зонах и муниципального контроля в области их охраны и использования. Например, в Магадане нет нормативно-правового акта о порядке создания и управления ООПТ местного значения, не определен специальный орган контроля за ними.

В регионе намерены создать атлас, в котором будут отражены природно-климатические особенности, планы и схемы Магаданской области, исторические справки, информация о достопримечательностях, учреждениях культуры, промышленных объектах, административно-территориальном устройстве, геологическом строении, геоморфологическом районировании, тектонике, растительности, зоогеографии. Также ученые считают важным каждые 5-10 лет проводить учет копытных и животных, подлежащих охоте.

Также специалисты обсудили необходимость рекультивации земель после работы горнорудных предприятий. По их словам, разработки приводят к глубинной и боковой эрозии русел речных долин, а любые паводковые явления при таком состоянии русел ведут к постоянным подтоплениям и размыву трасс. Долины не зарастают десятилетиями, поскольку неправильно проведен технический этап рекультивации.

До начала заседания по поручению председателя думы Сергея Абрамова за плодотворное сотрудничество с заксобранием в сфере экологии и туризма и существенный вклад в социально-экономическое развитие региона представителям института биологических проблем Севера ДВО РАН был вручен ценный подарок. За заслуги в развитии и реализации законодательства Колымы благодарность комитета по государственному строительству и местному самоуправлению вручена Нестеровичу.