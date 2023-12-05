Экспозицию Москвы на выставке "Россия" на ВДНХ посвятят технологиям и бизнесу

В частности, на практикумах специалисты IT-отрасли расскажут, как устроены генеративные модели искусственного интеллекта, и научат желающих создавать в них запросы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тема экспозиции Москвы на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в ближайшие две недели будет посвящена технологиям и бизнесу, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Сегодня на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ меняется тема экспозиции Москвы. До 17 декабря в пространстве столицы будут рассказывать о предпринимательстве и инновационном развитии", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, которую цитирует пресс-служба, гостей экспозиции ждут встречи с известными предпринимателями и победителями конкурсов, презентации и мастер-классы. Уточняется, что представители бизнес-сообщества на открытых встречах расскажут, как сделать хобби прибыльным делом, запустить стартап, создать собственный бренд. Многие проекты, о которых пойдет речь, появились благодаря программам поддержки правительства Москвы. Среди спикеров - разработчик веб-сервисов, изобретатель, владельцы заведений общепита и сети спортивных клубов, технологические предприниматели, специалист по ораторскому искусству, маркетолог и другие.

В пресс-службе добавили, что на практикумах специалисты IT-отрасли расскажут, как устроены генеративные модели искусственного интеллекта, научат желающих создавать в них запросы. А 10 и 17 декабря в 15:00 на площадке пройдут показы модных коллекций молодых дизайнеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.