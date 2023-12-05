МВД объявило в розыск по уголовной статье ЛГБТ-активиста Родькина

В правоохранительных органах допустили, что это может быть связано с его высказываниями против проведения СВО и политики государства

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье сооснователя организации "Омское гражданское объединение" (признана в РФ иноагентом) и ЛГБТ активиста (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Николая Родькина, следует из базы розыска ведомства.

"Родькин Николай Яковлевич разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указывается. В правоохранительных органах ТАСС допустили, что розыск может быть связан с высказываниями активиста против проведения СВО и политики государства.

Родькин является сооснователем региональной общественной организации "Омское гражданское объединение". Неоднократно выступал с защитой прав представителей ЛГБТ. Ранее его дважды штрафовали по административным делам за нарушение закона об иноагентах.