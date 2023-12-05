Глава Верховного суда предостерег судей от ошибок в делах о сносе самовольных построек

Вячеслав Лебедев отметил, что планируется принятие постановлений Пленума Верховного суда России с разъяснениями по вопросам, возникшим в судебной практике по подобным делам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предостерег судей от грубых ошибок в делах о сносе самовольных построек.

"Верховным судом РФ выявлены грубые нарушения законодательства по отдельным делам о сносе самовольных построек и признании права собственности на самовольно возведенные объекты, - заявил Лебедев, выступая на заседании Совета судей РФ. - В этой связи прошу вас, уважаемые коллеги, уделять повышенное внимание соблюдению положений материального и процессуального законодательства по этим категориям дел".

Он отметил, что планируется принятие постановлений Пленума Верховного суда России с разъяснениями по вопросам, возникшим в судебной практике по делам, связанным с самовольным строительством. Кроме того, сообщил Лебедев, планируется также постановление пленума об отдельных вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с организацией и проведением выборов и референдумов в РФ.