Число несчастных случаев на производствах в РФ сократилось в 2,6 раза за 15 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что количество погибших сократилось в три раза

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на производствах в России за последние 15 лет сократилось в 2,6 раза, а количество погибших - в три раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по повышению качества жизни граждан, увеличению продолжительности жизни, обеспечению устойчивого роста экономики и ее технологической независимости, повышению производительности труда. Выполнение этих задач неразрывно связано с обеспечением надлежащих условий труда, профилактикой профессиональной заболеваемости и производственного травматизма. За последние 15 лет достигнуты неплохие показатели в этой сфере. Так, с 2007 по 2022 год общее количество несчастных случаев на производстве снизилось в 2,6 раза - с 85 тыс. до 32 тыс., а количество погибших в результате несчастных случаев почти в три раза - с 4,6 тыс. до 1,6 тыс.", - сказала она в видеоприветствии к участникам 27-й Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда - 2023" (БИОТ).

Голикова отметила, что в 2023 году выставка проходит на фоне минимального за всю историю современной России уровня безработицы. Сейчас, по ее словам, привлечение и сохранение рабочих кадров - вызов для большинства крупных работодателей. "Именно поэтому создание благоприятных и безопасных условий для работников приобретает особую актуальность. Мы должны постоянно вырабатывать новые подходы к регулированию вопросов охраны труда, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, организации медицинских осмотров, обучению, социальной защите и реабилитации работников, здоровью которых был нанесен ущерб", - добавила вице-премьер.

Она также рассказала, что российский рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) занимает четвертое место в мире после США, Китая и Германии и по-прежнему остается "самым динамично развивающимся в Европе". "В 2022 году его объем превысил 210 млрд рублей, а по прогнозу Ассоциации СИЗ, к 2025 году превысит 250 млрд рублей", - сказала Голикова.

Вице-премьер напомнила, что с 1 января 2025 года отменяются устаревшие типовые отраслевые нормы по выдаче средств индивидуальной защиты. Организации будут обязаны их выдавать по Единым типовым нормам. При этом работодатель уже с 1 сентября 2023 года может определять потребность в СИЗ в зависимости от профессий и должностей с учетом перечня и уровня воздействия вредных или опасных производственных факторов.