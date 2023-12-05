Володин наградил почетным знаком Госдумы председателя Верховного суда

По словам председателя Госдумы, на судейском сообществе лежит большая ответственность за принимаемые решения, "потому что они касаются судеб людей"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Совета судей наградил главу Верховного суда России Вячеслава Лебедева почетным знаком Госдумы "За заслуги в развитии парламентаризма". Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента.

"Председатель Государственной думы отметил существенный вклад Вячеслава Лебедева в становление и развитие отечественной судебной системы. Он наградил председателя Верховного суда почетным знаком Государственной думы "За заслуги в развитии парламентаризма", - говорится в сообщении. В свою очередь Лебедев поблагодарил Володина и депутатов за высокую оценку деятельности судейского сообщества.

Председатель Госдумы отметил, что на судейском сообществе лежит большая ответственность за принимаемые решения, "потому что они касаются судеб людей".

"За 30 лет совместной работы Верховный суд инициировал 188 законопроектов, которые были рассмотрены Государственной думой. Из них 112 инициатив стали федеральными законами - это 60% от общего количества внесенных Верховным судом, 10 находятся на рассмотрении Госдумы", - приводятся слова Володина. "По мере становления парламентаризма, его развития, наши отношения переходили на новый уровень", - подчеркнул председатель палаты парламента.

По его мнению, для повышения качества принимаемых законов Госдуме и Верховному суду необходимо взаимодействовать в ходе подготовки законопроектов, эта работа постоянно ведется на уровне профильных комитетов, особенно в части внесения изменений в уголовное законодательство.

"Законотворчество - это процесс, в котором участвует много сторон. В этом процессе нам важен диалог с Верховным судом, чтобы мы могли опираться на ваше мнение, экспертную точку зрения. Нам важна обратная связь в рамках правоприменительной практики для повышения качества законотворчества", - цитирует пресс-служба Володина.