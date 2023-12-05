В РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла на 17,1% по сравнению с предыдущей неделей

Роспотребнадзор отметил, что этот показатель на 16,7% меньше, чем за ту же неделю 2022 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17,1% по сравнению с предыдущей неделей, однако этот показатель на 16,7% меньше, чем за ту же неделю прошлого года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В РФ на 48-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тыс. населения, при этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 76,5 млн человек. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, кампания продлится до конца декабря.

"Помимо вакцинации и простых профилактических правил, - приводят в пресс-службе слова Поповой, - мы рекомендуем в детских и образовательных учреждениях усилить утренние фильтры для выявления заболевших. Регионы уже самостоятельно принимают решения и частично или полностью переводят школы на дистанционное обучение, если в учреждении по болезни отсутствует более 20% детей".

Старт всероссийской компании по вакцинации против гриппа был дан руководителем Роспотребнадзора 11 сентября 2023 года на стенде ведомства, установленном на площадке Восточного экономического форума.