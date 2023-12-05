Чернышенко сообщил, что молодежь составляет 30% волонтерского движения в России

По словам вице-премьера, на базе вузов действует 650 волонтерских организаций

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 21 млн волонтеров безвозмездно делают добрые дела в России, 30% из них - молодежь, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении ко Дню добровольцев.

"Сегодня добровольческое движение вышло на принципиально новый уровень, и лучшим тому подтверждением служит желание огромного числа людей попробовать свои силы в качестве волонтера. В нашей стране безвозмездно делают добрые дела более 21 млн человек. Среди них - 30% молодежи", - приводит слова вице-премьера его секретариат.

По словам Чернышенко, на базе вузов сейчас действует 650 волонтерских организаций.

Вице-премьер отметил, что мощный толчок развитию добровольческого движения в России дала Олимпиада, которая проводилась в Сочи в 2014 году. Он уточнил, что на тот момент волонтерская команда составляла порядка 30 тыс. человек. "В 2024 году нас ждет череда ярких спортивных событий мирового масштаба - международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", Игры БРИКС, Всемирные игры дружбы. Уверен, эти события откроют очередную главу волонтерского движения в России", - добавил вице-премьер.

5 декабря ежегодно во всем мире отмечается Международный день добровольцев.